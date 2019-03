Montesilvano, bimbo si ferisce con alcuni frantumi di vetro nel parco Guy Moll

Parco Guy Moll, in una tranquilla mattinata del fine settimana. Come ogni giorno, tempo permettendo, famiglie con bambini trascorrono serenamente le ore libere nel prato. Nessuno però ha fatto i conti con gli imprevisti che capitano per l'incuria di chi dovrebbe vigilare e curare l'area verde urbana. Succede quindi che un bimbo di appena due anni, giocando all'aria aperta, rimane ferito ad una mano da frammenti di vetro sparsi ovunque.

Alla vista del sangue, il piccolo scoppia in un pianto disperato e i genitori, preoccupati, cercano di tamponare il taglio con dei fazzoletti di carta per poi ricorrere ad una medicazione realmente efficace nella più vicina farmacia. Le schegge disseminate all'interno del parco rappresentano un pericolo per i frequentatori e sono il segnale di cattive abitudini da parte di qualcuno che, magari di notte, scavalca le recinzioni e si trastulla liberamente.

La Polizia Municipale è stata informata dell'episodio e ha promesso un intervento immediato per far ripulire lo spazio pubblico. Va rimarcato che nel parco sono presenti telecamere di sorveglianza e la chiusura dei cancelli è affidata a un custode.