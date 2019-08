Paura a Montesilvano: bimbo di 3 anni precipita dal balcone, è grave

Paura nel pomeriggio di oggi a Montesilvano, dove un bimbo di 3 anni è caduto dal balcone facendo un volo di diversi metri. L'incidente è avvenuto in via Napoli ed in base alle prime informazioni il bimbo è rimasto gravemente ferito. Trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, è in prognosi riservata per un politrauma con varie fratture pneumotorace ed agli arti. Ancora da ricostruire la dinamica precisa della tragica caduta.