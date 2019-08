Montesilvano, bimbo caduto dal balcone: gli aggiornamenti

Arrivano i dettagli riguardanti la drammatica caduta di diversi metri di un bambino di 5 anni a Montesilvano. Il bimbo è stato trovato sul piazzale antistante lo Sprar. Soccorso e ricoverato in ospedale a Pescara, ha riportato fratture ad una costola e ad una gamba, e non è in pericolo di vita.

Al momento della tragedia, in casa col bambino c'erano il papà e la sorellina mentre la madre era fuori. Sul posto anche i carabinieri di Montesilvano che si stanno occupando delle indagini, e dai primi riscontri sembra che non ci siano responsabilità di terzi.