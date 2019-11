Bimba resta chiusa in auto, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Una disattenzione che poteva sarebbe potuta costare cara è capitata a una giovane mamma e alla sua piccola bimba.

La donna si era recata nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, al Parco della Libertà a Montesilvano e nel fare rientro a casa in auto ha dapprima sistemato la figlioletta nel sedile posteriore della sua Volkswagen, per poi chiudere lo sportello con le chiavi di accensione inserite nel quadro.

La sofisticata vettura è però dotata di un particolare sistema di sicurezza e bloccaggio delle portiere, che si sono chiuse automaticamente lasciando la bambina incustodita all'interno.

Ogni tentativo di apertura è andato a vuoto. Col passare dei minuti, la tensione e la paura hanno preso il sopravvento ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco. L'unica soluzione adottata è stata quella di mandare in frantumi un vetro laterale per consentire il disinnesco dei blocchi. Superati i momenti di commozione e di trepidazione dei presenti accorsi sul luogo dell'incidente, i protagonisti hanno tirato un sospiro di sollievo per la felice conclusione della vicenda.

