Comune di Montesilvano, approvato il bilancio di previsione 2019/2021

Montesilvano guarda avanti. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 che chiuderà il primo mandato del sindaco Francesco Maragno.

Quattordici voti favorevoli su diciassette. Vittoria schiacciante della maggioranza che ha scelto di continuare con l'azione intrapresa in questi anni sul fronte del sociale, delle opere pubbliche, dell'igiene urbana e del decoro, con uno sguardo puntato anche sul turismo, lo sport, la cultura e la sicurezza.

Nel triennio di riferimento si andranno a definire una serie di opere che verranno consegnate alla città.

Tra queste l'antistadio di via Senna, la nuova scuola in via Almirante, l'apertura del secondo piano nel plesso scolastico di via Adda e il potenziamento dei servizi legati alla raccolta dei rifiuti. Nella programmazione finanziaria sono stati inseriti anche i lavori anti allagamento nella zona di via Bradano e via L'Aquila, l’installazione della pubblica illuminazione in via Speri e nel tratto nord della strada da denominare per Cappelle, nonché la riqualificazione di Colle Arena sino alla strada provinciale per Spoltore e quella di Colle della Vecchia attraverso la realizzazione di un parco, una passeggiata, arredi urbani e la installazione di luci al led per illuminare la croce.

Ok anche per la realizzazione degli ascensori negli alloggi Erp di via Salieri e dei trabocchi alla foce del fiume Saline. Prevista la piantumazione di nuovi alberi e una somma da destinare a un progetto di sostegno alle donne vittime di violenza.

«Colgo questa occasione», dichiara il sindaco al termine della seduta consiliare, «per dire grazie ai consiglieri comunali che hanno sempre dimostrato la capacità di fare sintesi per il bene della collettività e gli uffici di ragioneria, guidati dal dirigente Pietro Ventrella».