Montesilvano: arrivano i bidoni per la raccolta dell'olio usato

Si è attivato un nuovo servizio di raccolta, promosso dal Comune di Montesilvano, per lo smaltimento dell'olio usato per gli alimenti. Residui di fritture e altro prodotto olioso utilizzato per condire le pietanze dovrà essere riposto in bottiglie e conferito in un apposito contenitore denominato Olivia e fornito da Adriatica Oli e dal consorzio Formula Ambiente-Sapi. Una corretta eliminazione dell'olio da cucina è fondamentale per proteggere l'ambiente da fattori inquinanti ed evitare l'intasamento delle condotte di scarico.

Questi sono i punti della città dove è possibile trovare i contenitori Olivia: