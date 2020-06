Spostamento della biblioteca di Montesilvano: l'obiettivo degli studenti è Villa Delfico

"Ci ha incuriosito vedere il comunicato del Partito Democratico cittadino relativo alla proposta di spostamento della biblioteca comunale al Pala Dean Martin". È quanto affermano gli studenti Davide Pietrangelo e Giuseppe Spina.

"Siamo in attesa di poter leggere la mozione firmata dal consigliere Stefano Girosante e la relativa discussione in consiglio comunale. Nel frattempo, poiché lo spostamento della biblioteca in una sede più idonea è una delle richieste sul lungo periodo depositate nel 2017 sottoscritte dalle firme di 500 ragazzi, e discusse anche nella Commissione Sport e Cultura della scorsa legislatura, vogliamo precisare che siamo d’accordo con un provvisorio spostamento dell’aula studio ( per il rispetto del distanziamento sociale ), ma non del patrimonio librario, il quale richiederebbe tempi tecnici ben più lunghi. Restiamo però convinti che la meta ideale resti lo spostamento a Villa Delfico in un contesto che includa anche spazi per la scuola civica di musica, per la cultura e per i giovani. La struttura, e il verde che la circondano, sono un pezzo di storia nel cuore di Montesilvano. Villa Delfico va comunque recuperata, ed ha vincoli di destinazione che limitano le scelte, per cui quella del polo culturale è obbligata".

Allo spostamento della biblioteca a Villa Delfico mostravano di essere concordi anche tutti i candidati sindaci nel 19 Maggio 2019, quando hanno partecipato proprio nella biblioteca Agostinone ad un dibattito sulle sorti di essa, la cui videoregistrazione è ancora oggi disponibile sul profilo Facebook del Ccet. Il candidato del centrosinistra Enzo Fidanza dichiarò “Io da sempre ho pensato che Villa Delfico rappresenta un luogo ideale per farlo diventare il punto centrale della cultura montesilvanese”. Alla specifica domanda “Dove spostare tutta la biblioteca?” rispose “Certo, assolutamente sì”.

Il candidato dei 5 stelle Panichella, oggi consigliere comunale nel gruppo misto, dichiarò: “Noi ragionando avevamo individuato nello stesso immobile, in quella struttura, un punto di eccellenza per poter immaginare una biblioteca comunale”. Il candidato risultato poi vincente del centrodestra, Ottavio De Martinis, alla domanda relativa allo spostamento a Villa Delfico rispose: “Io non solo sono d’accordo, l’ho riportato nel mio programma”.

La convergenza sorprese positivamente gli intervenuti. La moderatrice Angela Curatolo reagì esclamando: “ Qui siamo giunti a una conclusione, Villa Delfico va bene a tutti” e tutti i candidati sindaci si dissero d’accordo per lavorarci insieme. "Quello che speriamo è dunque che la convergenza mostrata all’epoca dalle coalizioni resti e si traduca in atti concreti. La nascita di un polo culturale nel cuore della città, e la rinascita della prestigiosa Villa Delfico potrebbero essere un bellissimo segnale per il futuro di Montesilvano".