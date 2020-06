Riapre la biblioteca comunale al Pala Dean Martin di Montesilvano

La biblioteca comunale ha una sua nuova collocazione all'interno del Pala Dean Martin. La sala studio può ospitare fino ad un massimo di 20 persone, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per prevenire il contagio del virus. Si tratta di una location provvisoria, in attesa di ripristinare il servizio in altri locali più ampi, ma sempre nel palazzo dei congressi che, di fatto, diventerà polo culturale con l'aggiunta della scuola civica di musica e teatro.

Gli orari di apertura sono dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,15 alle 19,00. Al piano terra sono state allestite postazioni internet, mentre il prestito bibliotecario al momento verrà effettuato su prenotazione. Il sindaco De Martinis:

