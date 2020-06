I sostenitori locali di Berlusconi favorevoli alla biblioteca comunale all'interno del Pala Dean Martin

Il Club Forza Silvio "Rinascita per Montesilvano" ha accolto con entusiasmo la volontà del Comune di collocare all'interno del Pala Dean Martin la sede della biblioteca e del punto Iat di informazione turistica, da far gestire all'Azienda Speciale.

«Riteniamo che la scelta di utilizzare il Palacongressi per tale destinazione sia molto positiva», afferma Roberto Rosa, «in quanto, la stessa è nelle vicinanze delle strutture alberghiere della nostra città, anche per valorizzare l’operatività dell’intera struttura ed essere così utilizzata e visitata tutto l’anno. A completamento dell'iniziativa suggeriamo anche la realizzazione di una sala attigua adibita ad internet point, a servizio dei fruitori della biblioteca comunale per ricerche di studio, da utilizzare anche in occasione di eventi fieristici, vista la vocazione naturale di tutto il complesso».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.