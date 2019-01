Montesilvano, le befane arrivano dal tetto del Comune cariche di doni per i bambini [FOTO]

Sono arrivate dal tetto del municipio, tramite teleferica, fino a piazza Diaz dove ad accoglierli c'erano tantissimi bambini con i loro genitori. Protagoniste del pomeriggio di oggi 5 gennaio a Montesilvano le sette befane arrivate per donare regali, dolci e caramelle per l'evento organizzato dalle associazioniNuovo Saline e Natura Abruzzo.

L'iniziativa, patrocinata dal comune, si colloca fra gli eventi di punta per il cartellone natalizio a Montesilvano, come spiega l'assessore De Martinis:

"Pur con tutte le massime misure di sicurezza che vengono adottate, vedere persone che, attaccate a una fune, si calano dal tetto del municipio per arrivare in piazza è uno show affascinante. Un ottimo modo per presentare la festa della befana"

Gianluca Milillo della Nuova Saline, spiega che le teleferiche vengono usate in montagna per il trasporto di feriti in condizioni estreme.