La Befana del Vigile ha raccolto 10 quintali di cibo in tre giorni a Montesilvano

La Befana del Vigile, giunta alla sua 20° edizione, ha totalizzato 10 quintali di derrate alimentari raccolte in tre giorni dalla polizia locale di Montesilvano presente con un suo stand davanti all'ingresso del centro commerciale Oasi.

Anche quest'anno la generosità delle persone è stata eccezionale.

In molti hanno acquistato e donato per la giusta causa solidale numerosi prodotti e beni di prima necessità, prevalentemente pasta, riso, farina, acqua, olio, tonno, caffè, pelati e alimenti in scatola. Nei prossimi giorni il sindaco della città, Ottavio De Martinis, accompagnato dal neo comandante Nicolino Casale, consegneranno tutto il ricavato alle mense delle associazioni locali che si occupano di accudire le persone in difficoltà economica. Nel corso di questo ventennio di iniziative a scopo benefico e umanitario, la il gruppo sportivo della polizia locale di Montesilvano si è prodigato per sostenere 36 realtà no-profit del territorio regionale. Da ricordare le due Partite del Cuore e il quadrangolare Interforze che permise di donare una cospicua somma di denaro al progetto "Missione Possibile" per la costruzione di un'aula scolastica in un villaggio del Kenia.