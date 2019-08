Montesilvano, paura per una barca a vela che si ribalta: salvato il conducente

Momenti di paura e panico nel pomeriggio di oggi a Montesilvano, dove una barca a vela di 6 metri si è ribaltata a circa 400 metri dalla battigia. L'episodio è avvenuto fra gli stabilimenti Verde Mare e Voglia di Mare. Qui i bagnini Michele Ieluzzi e Vittorio Petrarca della "Lifeguard - La Compagnia del mare" hanno avvistato l'incidente capitato alla barca a vela ed hanno chiesto l'aiuto di un terzo bagnino, Alfondo Di Febbo.

Quest'ultimo ha subito riportato a riva il conducente mettendolo in salvo, mentre gli altri 2 bagnini hanno messo in sicurezza l'imbarcazione smontando la vela e riportando a riva anche lo scafo. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi anche per la cooperazione fra gli addetti al salvataggio, spalleggiati anche dall'assistente bagnanti del lido "La Vela".