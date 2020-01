Il cartellone degli eventi natalizi di Montesilvano si è chiuso in bellezza con Barbara Chiappini

Si chiude il periodo delle vacanze di Natale e il consuntivo finale fa registrare un incremento delle presenze in città e una maggiore partecipazione della cittadinanza alle manifestazioni patrocinate dal Comune di Montesilvano.

Il Pala Dean Martin è stato il polo attrattivo principale che ha ospitato i più importanti avvenimenti in programma.

Il concerto di Simona Molinari con l'Orchestra diretta da Antonella De Angelis si è tenuto al cospetto di una cornice di pubblico ai limiti della capienza massima e anche la performance di Mambolosco ha sfiorato le mille presenze.

Bello anche il presepe vivente rappresentato da oltre 500 studenti dell'istituto Troiano Delfico, così come la festa finale nei giorni dell'Epifania, animata dalla madrina Barbara Chiappini e il corteo delle vecchie Fiat 500 con a bordo le Befane pronte a distribuire dolciumi ai bambini. Ma è in piazza Diaz che la kermesse ha avuto la sua grande concentrazione, tra addobbi, luci, musical di Walt Disney e pista di pattinaggio.

«La concentrazione di eventi nel centro città», dichiara il sindaco Ottavio De Martinis, «ci ha consentito di considerare la piazza del Municipio come location principale, un elemento risultato vincente che riproporremo anche negli anni futuri».

L'assessore alle Manifestazioni, Deborah Comardi, rilancia: «Siamo già al lavoro per programmare il cartellone estivo. Chi vuole partecipare ed essere parte attiva può fare una formale richiesta al mio assessorato da far pervenire entro il 10 febbraio 2020».