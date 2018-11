Montesilvano, entra in un bar armato di pistola: arrestato

I carabinieri di Montesilvano hanno arrestato ieri sera Cicolini Massimo, 46enne del posto noto alle forze dell'ordine. L'uomo, infatti, è entrato in un bar della cittadina costiera armato di pistola. Al 112 è arrivata la segnalazione di un uomo armato in un'attività. All'arrivo dei militari, l'arrestato ha tentato di disfarsi dell'arma obbligando il barista a nasconderla prima di allontanarsi, ma è stato fermato dai carabinieri sulla porta.

Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno mostrato come il 46enne si è liberato della pistola minacciando il barista. In auto è stato trovato un coltello a serramanico di 14 cm durante la perquisizione veicolare. L'uomo ha diversi precedenti, ed è stato arrestato lo scorso 16 giugno per spaccio di stupefacenti.

La pistola rinvenuta, una Browning Pro-9, calibro 9x21, con 13 colpi, perfettamente funzionante, risulta di illecita provenienza, poiché è stata acquistata parecchi anni addietro nel nord Italia tramite un documento falso. Ora il 46enne si trova in carcere.