Il Comune di Montesilvano si è aggiudicato il bando regionale Agorà

Un lavoro di squadra che l'amministrazione guidata dal sindaco De Martinis, di concerto con l'azienda speciale per i servizi sociali, ha portato a compimento. Il progetto "Stella Maris Lab" ha ottenuto l'approvazione della Regione Abruzzo per quanto concerne il bando "Agorà Spazio Incluso" di inclusione sociale e lotta alla povertà- Obiettivo 9. Questo permette alla città di Montesilvano di ricevere 570 mila euro da utilizzare per le finalità prefissate.

L'intento è di valorizzare soggetti in condizioni di difficoltà, disoccupati, categorie protette e soprattutto giovani con difficoltà lavorative e socio-economiche, accompagnandoli attraverso percorsi formativi e tirocini lavorativi fino al raggiungimento di un’occupazione stabile o alla creazione di un’impresa. Al progetto hanno lavorato anche partner privati e del Terzo settore come la Caritas, Cooperativa sociale Ausiliatrice, Ismy srl, De.Co. design, Novus Genus Mercaturae sas, Abrex srl, fondazione Piazza dei Mestieri e De.Mo. consulting srl. In questa prima fase di ricerca e selezione verranno individuati i 120 beneficiari, chiamati in seguito a frequentare corsi di formazione professionale e percorsi di competenze specifiche basati in particolare al miglioramento del rendimento scolastico. La fase attuativa consiste nel tirocinio retribuito di tre mesi in alcune aziende del territorio, con possibilità di assunzione, e nel supporto economico per l'avvio di startup.

Tra le volontà dichiarate dell'amministrazione comunale c'è la trasformazione del complesso Stella Maris in spazio polivalente e sede distaccata dell'università.