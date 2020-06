Un bando pubblico per l'assegnazione del campo sportivo di via Senna a Montesilvano

L'amministrazione comunale di Montesilvano è intenzionata ad affidare a terzi la gestione del campo sportivo di via Senna.

Lo stadio "Mastrangelo" e l'antistadio "Cianfarani" sono omologati per la pratica di diverse discipline, oltre al calcio e l'atletica leggera, ma volendo possono essere utilizzati in casi eccezionali anche per attività di carattere ricreativo, di intrattenimento e di spettacolo.

I partecipanti alla gara pubblica potranno anche affidare in subappalto i servizi di pulizia, servizi di manutenzione ordinaria, gestione impianti tecnologici, custodia e gestione di eventuali bar e chioschi per il ristoro.

Si aggiudicherà l'appalto chi presenterà l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, rapportata ai criteri tecnici presentati e alla durata del contratto di concessione, fino ad un massimo di 15 anni. Una commissione esaminatrice sarà incaricata di verificare l'attendibilità e la fattibilità delle proposte pervenute.

«È nostra intenzione», spiega il sindaco De Martinis, «concedere l'uso e la gestione del complesso sportivo a una società privata in grado di garantire il miglioramento dell'impianto e dei suoi servizi, la sua manutenzione e lo sviluppo per fini di sviluppo turistico, sociale ed economico».

La scadenza del bando è fissata alle ore 13 del giorno 20 luglio 2020. Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0854481315, nei giorni feriali dalle ore 9 alle 13.