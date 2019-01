Aperto a Montesilvano il bando per le attività storiche

Partendo dal 2016, anno di istituzione del premio, sono stati 131 i commercianti titolari delle attività più longeve di Montesilvano.

Di questi, 83 hanno ricevuto la targa d'oro per il raggiungimento di 40 anni di storia, e 48 hanno ottenuto il riconoscimento in argento per aver raggiunto il traguardo dei 30 anni.

L'edizione 2019 delle attività storiche prevede l'introduzione della targa di platino per chi ha aperto l'esercizio commerciale 50 anni fa.

Per ottenere il riconoscimento, gli operatori economici interessati possono presentare apposita istanza, compilando il modulo, scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Montesilvano. La domanda dovrà contenere la denominazione e la specifica dell'attività svolta, correlata da una relazione illustrativa. In allegato va aggiunta copia della prima licenza o di autocertificazione comprovante la data di inizio dell'esercizio. Ogni altro allegato che possa documentare l'evoluzione dell'attività negli anni è ben accetta.

Per informazioni, basta contattare l'Ufficio Commercio ai numeri 085/4481222 - 085/481327.