Montesilvano, pubblicato il bando per l'assegnazione delle nuove case popolari

Il bando indetto dall'Azienda Speciale per i servizi sociali di Montesilvano è l'ultimo tassello di un percorso avviato e portato avanti dalle precedenti amministrazioni. Con la conclusione dell'iter di consegna, il Comune assegnerà in locazione a canone concordato 12 alloggi di nuova costruzione, realizzati in via Salieri.

Il bando scade il 18 novembre e possono partecipare nuclei familiari composti al massimo da cinque unità. Una speciale graduatoria stabilirà gli aventi diritto. Partono avvantaggiate le famiglie sottoposte a provvedimento esecutivo di sfratto e quelle aventi persone invalide al 100% che percepiscono indennità di accompagnamento.