Mare, Montesilvano è Bandiera Verde per il sesto anno consecutivo

Sul lungomare di Montesilvano sventola per il sesto anno consecutivo la Bandiera Verde che attesta la qualità dei servizi e dei requisiti fondamentali per accogliere in spiaggia famiglie con bambini.

Il vessillo è stato ritirato ad Alba Adriatica dall'assessore al Turismo, Deborah Comardi, e dall'assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Alessandro Pompei.

Montesilvano è stata scelta per l’acqua limpida e bassa vicino alla riva, la sabbia per torri e castelli, i bagnini e le scialuppe di salvataggio, i giochi, gli spazi riservati alle mamme e ai bambini piccoli. Un ulteriore stimolo per migliorare la vocazione turistica della città.