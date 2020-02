Montesilvano si conferma Bandiera Verde e punta alla Bandiera Blu

La bandiera verde dei pediatri torna a sventolare sul lungomare di Montesilvano. La commissione dei pediatri ha stabilito che in base ai requisiti richiesti, Montesilvano rientra tra i 144 comuni meritevoli del riconoscimento. Il sindaco De Martinis:

Della stessa linea è l'assessore al Turismo Deborah Comardi:

"Montesilvano è riuscita a mantenere il primato dal 2010, un riconoscimento che premia il nostro impegno per migliorare la vocazione turistica della città. Le località infatti sono state scelte grazie ad alcuni requisiti specifici quali: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e, nelle vicinanze parchi, gelaterie, strutture sportive, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi"