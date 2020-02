Montesilvano conserva la Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino

"Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi".

Questi sono i requisiti che hanno permesso alla città di Montesilvano di essere riconfermata come località balneare a misura di bambino.

A deciderlo è un'apposita commissione di pediatri, presieduta da Italo Farnetani, ideatore della Bandiera Verde.

Il riconoscimento verrà consegnato nel corso di una cerimonia prevista per il prossimo 27 giugno ad Alba Adriatica. Nell'elenco, oltre a Montesilvano, figurano altre nove spiagge abruzzesi (Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto-Torre del Cerrano, Silvi Marina, Pescara, Ortona-Spiaggia dei Saraceni, Vasto Marina). Ai 144 comuni italiani si aggiungono anche le spagnole Malaga e Marbella e la città di Costanza, in Romania.