Montesilvano: lunedì 24 marzo l'annuncio delle città italiane che otterranno la Bandiera Verde 2019

Il Sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha convocato i giornalisti per lunedì 25 marzo alle ore 10,30 nella Sala Consiliare del Comune. Nell'occasione verrà presentata l'edizione 2019 della cerimonia di consegna della Bandiera Verde d' Italia, riconoscimento che premia le località balneari attrezzate per le vacanze a misura di bambino. Sarà poi Italo Farnesani, presidente e ideatore dello speciale riconoscimento, a comunicare alla stampa i nomi delle città inserite nell'elenco di quest'anno. In Italia le spiagge con il vessillo verde sono diventate 136, alle quali si aggiunge la spagnola Malaga.