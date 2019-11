I bambini di prima elementare a lezione di ecologia a Montesilvano [FOTO]

La giornata dedicata all'ambiente, denominata "Alberi per il futuro", è stata vissuta con entusiasmo e partecipazione dagli alunni delle scuole Silone ed ex Mazzocco. Obiettivo raggiunto, ovvero sensibilizzare i più piccoli al rispetto per la natura