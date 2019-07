Bambina beve acqua mentre fa il bagno in mare e rischia di annegare

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio, in spiaggia a Montesilvano dove una bambina di meno di 10 anni ha avuto un principio di annegamento.

La piccola, di nazionalità straniera e probabilmente in vacanza, ha iniziato a bere acqua mentre stava facendo il bagno in mare tra gli stabilimenti balneari Azzurra e Luna Rossa.

La piccola ha ingerito accidentalmente acqua di mare e la prima ad accorgersi di quanto stesse accadendo è stata la madre che l'ha subito presa e portata a riva.

Sulla battigia è intervenuto l'assistente bagnante Massimo Di Clemente, 20 anni, della ditta di salvataggio Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino (che opera in sinergia con la Fisa), che è stato chiamato d'urgenza. La bambina è stata così messa in posizione laterale di sicurezza per cercare di farle espellere l'acqua che aveva bevuto. E poco dopo ha iniziato a sputare acqua e la situazione è visibilmente migliorata con la piccola che ha anche parlato con i genitori e duqnue le vie aeree non erano più ostruite. È stata mantenuta in posizione e fatta respirare profondamente per farla calmare e riprendere. Successivamente con l'aiuto dei ragazzi che lavorano sulla spiaggia è stata trasferita su un lettino ed è stata fatta distendere. Il tutto è stato supervisionato da un ragazzo che era in procinto di laurearsi in medicina che non ha toccato la bambina e non ha fatto interventi. Sul posto è accorso anche il bagnino dello stabilmento La Vela, Fabrizio Santorio. Una persona che ha assistito al fatto ha chiamato il 118 con il quale l'assistente bagnante ha parlato. In seguito sono arrivati i soccorittori e la bambina è stata caricata in ambulanza.