Annullato l'arrivo di Babbo Natale con le renne per problemi di salute degli animali

È stato annullato l'evento previsto oggi, sabato 15 dicembre, a Montesilvano con l'arrivo di Babbo Natale a bordo di una slitta trainata da renne vere.

A farlo sapere è il vice sindaco Ottavio De Martinis.

Come scritto da De Martinis non ci sarà il previsto arrivo in piazza Diaz a causa di problemi di salute riscontrato questa mattina sugli animali.

L'evento è stato rinviato alla prossima settimana. «Oggi», ricorda il vice sindaco, «oltre al caratteristico Mercatino di Natale curato dall'associazione di creativi, a partire dalle ore 16 si terrà invece uno spettacolo circense per bambini e uno spettacolo musicale proposto da una band composta da festosi e simpatici Babbi Natale».