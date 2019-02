Effettua un sorpasso azzardato e cambia versione dopo l'incidente, multato [FOTO]

Provoca un incidente e poi, all'arrivo dei vigili, racconta una diversa versione dei fatti spostando la propria auto e i vetri in frantumi a seguito dell'impatto. Una dinamica poco chiara che ha spinto gli uomini della Polizia Municipale a indagare in maniera più approfondita.

L'esatta ricostruzione è poi venuta alla luce grazie ai filmati visionati dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell'accaduto, lungo via Vestina in prossimità dell'incrocio con via Salieri. Bugie che sono costate care all'automobilista, multato doppiamente sia per l'infrazione che per aver modificato lo scenario.

Lo stesso protagonista dell'urto, avvenuto durante un tentativo di sorpasso, dopo aver impattato con un'altra vettura impegnata in un'inversione di marcia aveva chiamato il 118 per i soccorsi e gli agenti per le rilevazioni.