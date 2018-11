Si schianta contro un palo con l'auto rubata e fugge [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 novmebre, a Montesilvano.

Un'automobile, una Cinquecento della Fiat, si è schiantata violentemente contro un palo della luce in via De Gasperi, la strada che da via Verrotti conduce a Montesilvano Colle.

Subito il violento impatto contro il palo il conducente del mezzo è uscito dall'abitacolo e sanguinante è fuggito davanti agli occhi di passanti e residenti che si solo allarmati per il rumore provocato dalle lamiere contorte.

A detta di alcuni testimoni alla guida c'era un uomo sui 35 anni che è scappato perdendo vistosamente sangue dal naso. Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 con un'ambulanza ma non hanno ritrovato il figgitivo.

Sul luogo dello schianto poi sono giunti anche gli agenti della polizia municipale che hanno verificato come l'automobile fosse stata oggetto di furto e dunque risulta rubata.

Sono stati allertati anche gli ospedali di Pescara e Atri dove si presume che possa rivolgersi il conducente ferito per farsi medicare.