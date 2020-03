Nuovo atto vandalico a Montesilvano, Chiesa della Beata Vergine Maria Madre imbrattata con la vernice

Nuovo atto vandalico a Montesilvano. Dopo l'episodio registrato al Palaroma, il sindaco De Martinis con un post su Facebook ha fatto sapere che le pareti esterne della parrocchia Beata Vergine Maria Madre della Chiesa di via Sele sono state imbrattate con della vernice arancione, verosimilmente le stesse persone responsabili dell'atto vandalico sulle pareti del palazzetto appena riqualificato dal Comune.

La vernice ha imbrattato anche la statua di Gesù Cristo davanti alla chiesa. De Martinis ha aggiunto:

Per il momento non posso che ribadire il senso di rabbia mista a compassione che provo davanti a simili gesta. Spero di avere presto modo di guardare in faccia il grande o i grandi "artisti" per spiegargli che il Signore, che hanno avuto l'ardire di oltraggiare, li ha dotati di un cervello che meriterebbe di essere usato e, soprattutto, li ha resi destinatari di un dono prezioso quale la vita che andrebbe consumata in maniera assai diversa da quella che stanno meschinamente trascinando avanti