Montesilvano, attivo il Coc al servizio degli anziani soli e delle persone in difficoltà

È attivo da oggi a Montesilvano il centro operativo comunale, in funzione tutti i giorni fino al 3 aprile dalle ore 9 alle ore 16. Servirà a coordinare le attività della protezione civile e della Croce Rossa e a fornire un servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio alle persone anziane sopra i 65 anni che vivono sole in casa e che non hanno sostegno e aiuti da parte di familiari.

A Montesilvano abitano diverse persone in queste condizioni, alle quali si aggiungono coloro con gravi problemi di salute e intere famiglie in isolamento volontario o obbligato. Per ricevere assistenza bisogna contattare il numero 085/4481216. Nominato il vicesindaco Paolo Cilli quale coordinatore delle operazioni, che tiene a precisare un fattore molto importante:

“I servizi sia chiaro sono rivolti a chi ha realmente bisogno. Chiediamo pertanto grande senso civico e responsabilità. Le persone che hanno figli o parenti che possono provvedere a fornire spesa o farmaci non devono telefonare. Non sarà un servizio facile e occorrerà dispendio di energie e di tempo e soprattutto la massima collaborazione dei volontari di protezione civile e croce rossa che ringrazio fin da ora”.

Sul fronte politico e amministrativo è stata sospesa la seduta del consiglio comunale, non essendoci importanti ordini del giorno indifferibili. Sospese anche le attività delle varie commissioni. Da constatare il rispetto delle regole da parte dei commercianti che, dopo i controlli della polizia municipale, stanno collaborando con diligenza.

“Da segnalare solo nel corso della mattinata l’assembramento nei supermercati – afferma il comandante Nicolino Casale – Siamo intervenuti nelle prime ore del mattino in alcuni negozi presi d’assalto dalla popolazione per evitare la calca e ristabilire l’ordine. La situazione si è normalizzata nelle ore successive”.

Il sindaco Ottavio De Martinis si è poi rivolto sui social ai concittadini per ringraziarli per la compostezza, l'ordine e la disciplina.