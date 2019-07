Montesilvano, attentato in via Vestina: bomba distrugge un centro estetico - FOTO

Un attentato dinamitardo ha distrutto gli interni di un centro estetico di proprietà di una giovane onicotecnica della Romania, specializzata nella ricostruzione unghie. L'esplosione è avvenuta in via Vestina al civico 116 dove circa un mese fa ha inaugurato "Ana Nail Art", salone di bellezza.

La deflagrazione è stata provocata da una bomba carta e il forte boato si è udito in tutta la zona. Fortunatamente non si registrano feriti. L'area è stata transennata per motivi di sicurezza. Sul posto i Carabinieri di Montesilvano, coadiuvati dal capitano La Verghetta, e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Indagini in corso per risalire al movente e ai responsabili.

(foto di Massimiliano D'Aloisio)