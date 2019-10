Funerali Astrid Petrella a Montesilvano, in centinaia per l'addio alla giovane donna e mamma

L'ultimo saluto ad Astrid, con il religioso silenzio dei partecipanti rotto a tratti dalle urla di strazio di familiari e amici.

La chiesa grande della parrocchia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, quartiere Villa Carmine, è stata il luogo sacro per celebrare la salita nel Regno dei Cieli della 34enne di Montesilvano, colpita da un infarto improvviso.

Astrid Petrella lascia il marito Luigi e la piccola Gaia di appena 7 anni.

Nella sua omelia, don Valentino ha cercato di confortare i presenti con sagge considerazioni legate all'esistenza umana e al dono divino della vita, lasciandosi sfuggire anche alcuni pensieri proferiti in dialetto, per dare un senso più diretto alle sue parole. Accettare quanto accaduto non è affatto semplice e gli sguardi attoniti della folla al passaggio della bara lo dimostravano ampiamente. Prima dell'estrema unzione, tutti i compagni di giochi di Gaia si sono uniti in una preghiera di gruppo, insieme alle maestre della scuola elementare. Sono stati proprio i compagni di classe della piccola orfana a far volare dei palloncini gialli sulle note di "Amami" di Emma Marrone.

