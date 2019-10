L'assessore Deborah Comardi a Londra per partecipare ad un meeting internazionale

La sua competenza e preparazione al servizio del British Council. Deborah Comardi, assessore comunale di Montesilvano che si occupa di bilancio, turismo e manifestazioni, è stata invitata a Londra per esporre una sua relazione alla conferenza internazionale "The governance of urban regeneration: a programme for new civic leaders – Governare la rigenerazione urbana: un programma per i nuovi leader locali".

Nell'aula magna dell'University College sono presenti i più brillanti amministratori locali under 36 che si confronteranno sui temi legati alla sostenibilità e sulle politiche di housing. Previsti anche dei workshop fra tutti gli esponenti delle varie amministrazioni pubbliche provenienti da tutta Europa. Così la Comardi prima della partenza per Londra: