Assalto nella notte al Conad di via Adige: banditi in fuga

Erano in tre, indossavano felpe con cappuccio per non farsi riconoscere e avevano una borsa contenente mazze in ferro, piedi di porco, cacciaviti di varie dimensioni, tronchesi, pinze, guanti in lattice, bisturi e lame tagliavetro. Stavano cercando di scardinare la saracinesca d'ingresso del supermercato Conad in via Adige, ma alla vista dei lampeggianti hanno desistito dandosi alla fuga e facendo perdere le tracce.

È successo ieri notte poco prima delle 2 lungo l'arteria che collega Corso Umberto al lungomare. Grazie al rafforzamento dei controlli notturni, i Carabinieri del Nor sono riusciti a sventare il furto con scasso. I tre malviventi hanno tentato in un primo momento di raggiungere l'auto per poi dileguarsi a piedi lasciando sul posto gli arnesi da scasso e la Fiat Panda, risultata rubata il 20 luglio scorso a Ortona.

La targa di immatricolazione originale era stata sostituita con quella di un'altra vettura rubata a Pineto. L'inseguimento non si è concluso con la cattura, ma l'Autorità Giudiziaria ha in mano una serie di elementi validi per poter risalire agli autori del reato.