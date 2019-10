Montesilvano: entro un mese l'asilo di via Foscolo potrà di nuovo ospitare i bambini

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'asilo nido di via Foscolo che sarà dotato nel suo interno di nuovi arredi e del servizio mensa gestito dall'azienda La Serenissima. Il plesso, che potrà accogliere nella sezione aggiuntiva eterogenea fino a 18 bambini, oltre a quelli che verranno inseriti part- time, è dunque pronto per l'anno scolastico in corso. Le due sezioni di 25 posti ciascuna presenti nei locali di via Chiarini non sono sufficienti per accogliere le numerose richieste dei genitori residenti nel quartiere e per tale ragione l'assessore preposto, Barbara Di Giovanni, ha comunicato il ripristino della struttura rimasta chiusa l'anno scorso. Il personale impiegato è specializzato e di sicuro affidamento.

L'area esterna, adibita a giardino dove svolgere attività ludiche e di svago, verrà utilizzata laddove le condizioni meteo lo permetteranno. L’asilo resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con possibilità del full time fino alle ore 17,00. I nutrizionisti della Asl avranno il compito di stilare il programma alimentare sulla base delle indicazioni legate alla sana crescita dei bambini e alle loro esigenze dietetiche.

L'assessore Di Giovanni: