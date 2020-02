Massima solidarietà da ArticoloUno alla sartoria cinese oggetto di atti vandalici: "Serve unità in questi momenti"

Massima solidarietà e richiesta di unità della comunità di Montesilvano per la vicenda degli atti vandalici ai danni di una sartoria cinese avvenuti sabato notte lungo Corso Umberto. A parlare è il movimento ArticoloUno che sottolinea come sia un momento particolarmente difficile per il Paese a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha di fatto paralizzato una parte del nord Italia.

In questo contesto delicato assistiamo purtroppo a scene che non vorremmo mai vedere messe in piedi da piccole persone come quelle che l'altra notte hanno dato sfogo alla loro frustrazione infrangendo la vetrina di un povero sarto di Montesilvano. L'unica colpa del danneggiato è quella di essere nato in Cina e quindi in automatico portatore sano del corona virus! Vogliamo dare la nostra più totale solidarietà al sarto, alla sua famiglia e a tutte quelle persone che si sentono minacciate da criminali ignobili e vigliacchi e ci associamo ai tanti cittadini di Montesilvano che in queste ore stanno esprimendo solidarietà anche con gesti concreti.

Secondo ArticoloUno, da tempo c'è uno sdoganamento dell'odio che porta, poi, ad azioni reali anche gravi, e per questo le dichiarazioni di Salvini e di altri esponenti politici nazionali e locali, foraggiano questo clima mascherato da patriottismo.