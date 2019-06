Evade dai domiciliari e tenta la fuga, arrestato a Fossacesia un uomo di Montesilvano

Avrebbe dovuto scontare una condanna definitiva in regime domiciliare inflitta dal tribunale dell'Aquila per vecchi reati, e invece si trovava distante diversi chilometri dal suo comune di residenza.

Per questo motivo un uomo già noto alle forze dell'ordine di Montesilvano, M.S. di 34 anni, è stato nuovamente arrestato per evasione dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ortona che lo hanno sorpreso in piena alla guida della sua autovettura lungo la strada Statale Adriatica, nel territorio di Fossacesia.

Vedendosi braccato, l'uomo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato subito catturato. Dunque è stata ripristinata la misura detentiva nella sua abitazione.