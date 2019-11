Montesilvano, acciuffato anche il quarto trans latitante di via Isonzo

I carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno preso anche l'ultimo dei 4 trans arrestati qualche giorno fa in via Isonzo. Si tratta di C.A.C.D., un 24enne colombiano che in un primo momento era sfuggito alla cattura e, rintracciato ieri sera dai militari dell'Arma, è stato sottoposto ai domiciliari.

Nei confronti del giovane è stata messa in atto la stessa misura cautelare già eseguita per gli altri suoi connazionali. Tutti i 4 arrestati erano dediti alla prostituzione all'interno di un appartamento confiscato per mafia e che sarà sgomberato al termine dei 120 giorni fissati per legge.

Soddisfatto il consigliere comunale Marco Forconi, che ha dichiarato: