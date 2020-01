Arrestato un uomo a Montesilvano per spaccio di droga

I carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano hanno tratto in arresto un cittadino del Marocco, E.N.A. le sue iniziali, classe 1979.

Il 40enne è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pronta per essere venduta in dosi.

Oltre alla polvere bianca, i militari dell'Arma hanno rinvenuto a seguito di perquisizione corporale e domiciliare, anche tre involucri di hashish per complessivi 20 grammi, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento. All'udienza di convalida eseguita nella mattinata odierna, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dei domiciliari.