Montesilvano, acciuffato il quarto trans latitante di via Isonzo

Dai carabinieri di Montesilvano aggiornano sui trans arrestati qualche giorno fa. Si tratta delle stesse misure cautelari già eseguite per gli altri connazionali dell'arrestato. Il soggetto che era sfuggito alla cattura è stato rintracciato dai militari dell'Arma e sottoposto agli arresti domiciliari ieri sera.

Soddisfatto il consigliere comunale Marco Forconi:

"Ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano per l'ottimo lavoro svolto e per aver assicurato alla giustizia C.A.C.D., colombiano, irreperibile dopo il blitz di alcuni giorni fa che aveva portato all'arresto di altri 3 soggetti dediti al meretricio all'interno di un appartamento confiscato per mafia e che sarà sgomberato al termine dei 120 giorni fissati per legge.

Grazie alla collaborazione con i cittadini ed alla telecamere di sorveglianza pubblica, molte targhe, appartenenti ai proprietari delle auto che frequentano la banda in oggetto, saranno passate al setaccio.

Nessuna tregua e nessuna pietà per chi alimenta il degrado e la criminalità".