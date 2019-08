Scassinatore d'auto arrestato nella notte a Montesilvano dopo inseguimento

Beccato mentre rovistava all'interno di un'auto in sosta in via Biferno.

Gli uomini del Nucleo Operativo Radiomobile di Montesilvano hanno faticato non poco per arrestare M.A., 31 anni, che alla vista dei militari ha tentato di fuggire a piedi.

Al breve inseguimento è seguita anche un'energica reazione, scaturita con il danneggiamento della gazzella dei carabinieri. L'uomo, nato in Romania e residente in città, nel tentativo di liberarsi della presa, ha lasciato cadere a terra anche alcuni arnesi da scasso che sono stati posti sotto sequestro.

Per lui si sono aperte le porte del carcere per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.