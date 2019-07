Nascondeva in casa un laboratorio per la coltivazione di marijuana, arrestato

Con una mazza di legno lunga più di un metro, un 34enne della provincia di Pescara è stato notato dai carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano sul lungomare cittadino.

Probabilmente aveva intenzioni bellicose, a giudicare dalle movenze del soggetto intenzionato a dare una lezione a qualcuno.

È stata questa la molla che ha fatto scattare l'identificazione e la perquisizione domiciliare.

I sospetti dei militari infatti erano tutt'altro che infondati. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti materiali per la coltivazione e l'essiccazione della canapa indiana. Una scatola conteneva 56 dosi di marijuana, otto piantine dello stesso stupefacente, un termometro per il controllo della temperatura e umidità, un estrattore di polline, due lampade alogene, un filtro anti odore, un trasformatore di corrente, forbici e taglierino. Un vero e proprio laboratorio improvvisato per la produzione della sostanza stupefacente. In attesa della convalida dell'arresto, l'uomo si trova recluso nel carcere di Pescara.