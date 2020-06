Spacciavano droga da una stanza di un hotel sulla riviera, arrestati 3 giovani di Montesilvano

Sono in totale 3 i ragazzi tratti in arresto dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell'Arma hanno arrestato i 3 giovani martedì scorso dopo e ieri, venerdì 26 giugno, c'è stata l'udienza di convalida.

In manette sono finiti O.S., 32 anni, C.L., 24 anni, e C.L. 26 anni, tutti e 3 di Montesilvano.

I carabinieri, dopo una perquisizione personale e domiciliare, hanno scoperto come i 3 giovani fossero in possesso di droga, nello specifico 14 dosi di marijuana, 13 di cocaina, materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente e circa 1000 euro provento dell'attività di spaccio. L'attività di smercio avveniva da una stanza di un hotel presa in affitto sul lungomare.