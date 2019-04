Montesilvano, aggredisce vigili urbani durante un controllo: arrestato

Un uomo di nazionalità ghanese è stato arrestato dalla polizia locale durante un controllo avvenuto in via Saragat all'incrocio con via Berlinguer. L'uomo, quando è stato avvicinato dagli agenti, avendo un ordine di allontanamento a suo carico non rispettato, ha dato in escandescenze. A quel punto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato e condotto in carcere. Processato per direttissima, è stato condannato a 4 mesi.

Soddisfatto il sindaco Maragno: