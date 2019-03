Le pattuglie in perlustrazione dei carabinieri di Montesilvano hanno bloccato in via Verga un 64enne italiano, tale V.R., responsabile di furto su autovettura.

Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida che ha stabilito la pena ai domiciliari. Sequestrato anche il materiale da scasso utilizzato per compiere il reato