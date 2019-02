È agli arresti domiciliari ma va in giro, arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Montesilvano.

Nello specifico c'è stata questa mattina, martedì 12 febbraio, l'udienza di convalida di un arresto effettuato la notte scorsa.

I militari dell'Arma hanno sorpreso un uomo di nazionalità italiana, S.M. del 1985, mentre se ne andava in giro pur essendo sottoposto a detenzione domiciliare.

Per questo motivo è stato arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.