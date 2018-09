È agli arresti domiciliari ma gira in auto, giovane arrestato a Montesilvano

Si aggirava per le strade di Montesilvano al volante di un'automobile, quando in realtà doveva stare a casa a scontare una condanna agli arresti domiciliari.

Il mancato rispetto della misura restrittiva si è poi tramutato in una convalida di arresto eseguito dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano, diretti dal capitano Luca La Verghetta.

A essere condotto in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza che si è tenuta questa mattina, è un giovane della Romania che con questa scappatella ha finito per aggravare la sua posizione penale.