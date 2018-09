Spacciano droga a Montesilvano, padre e figlio arrestati grazie all'app YouPol

Padre e figlio tratti in arresto a Montesilvano grazie all'app YouPol attiva dallo scorso mese di aprile.

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile della polizia di Pescara sono infatti intervenuti, nella notte tra venerdì e sabato, e hanno arrestato M.B., 54 anni, e suo figlio, M.A., di nazionalità albanese ma domiciliati a Montesilvano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La segnalazione, pervenuta attraverso l'applicazione della polizia di Stato YouPol che consente in forma anonima di far sapere di fatti di bullismo o legati alla droga, indicava come i due avessero in essere un'attività di spaccio nella loro abitazione.

I poliziotti hanno così avviato un'attività di monitoraggio della casa e hanno così scoperto un 22enne di Pescara mentre andava nell'appartamento per acquistare alcune dosi di cocaina. All'uscita è stato perquisito e addosso aveva 8 ovuli di cocaina, per un peso totale di 3 grammi, pagati 250 euro.

Il giovane è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza per il tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Subito dopo gli agenti della Squadra Mobile sono entrati nella casa ritrovando al suo interno 35 grammi di cocaina già suddivisi in più involucri, oltre a un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Padre e figlio, su disposizione del sostituto procuratore Luca Sciarretta del tribunale, sono stati arrestati e trasferiti al carcere di San Donato.