Droga, ennesimo arresto a Montesilvano

Nuovo arresto eseguito dai carabinieri del Comando Compagnia di Montesilvano nell'ambito di un'incessante servizio dedito a debellare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un ragazzo del posto, poco più che ventenne, è stato trovato in possesso del corpo del reato (800 grammi di marijuana), un bilancino di precisione, tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi e circa 800 euro in contanti, frutto dell'attività illegittima.

L'udienza di convalida ha stabilito l'obbligo di dimora nel comune di Montesilvano.

Nel solo mese di gennaio sono già stati sequestrati più di 2,5 kg di droga del tipo cannabis.