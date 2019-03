Spacciatore sorpreso in via L'Aquila a Montesilvano

Ammanettato ieri e convalidato l'arresto stamattina. Per K.C., 42 anni, originario del Senegal, è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Pescara. L'extracomunitario, che non ha una residenza fissa, è stato sorpreso dai militari dell'Arma in via L'Aquila a Montesilvano mentre spacciava droga, della marijuana, a un ragazzo del posto.

Da una successiva perquisizione corporale sono stati ritrovati e sequestrati dosi di sostanza stupefacente per complessivi 15 grammi, oltre a 50 euro, provento dell'attività illecita.