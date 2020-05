Sequestrano un agente immobiliare, arrestati 2 uomini di Montesilvano per estorsione e usura

Due uomini sono stati tratti in arresto dai carabinieri della Compagnia Montesilvano nella serata di ieri, giovedì 28 maggio.

Le accuse per entrambi sono pesanti, devono infatti rispondere dei reati di estorsione, usura e sequestro di persona.

Vittima dei 2 un agente immobiliare montesilvanese che a fronte di un debito di circa 15 mila euro era stato costretto a restituire una somma pari a 50 mila euro (comprensiva di somma capitale).

I fatti risalgono agli ultimi anni, dal 2018 al 2020 e in un'occasione l'agente immobiliare è stato trasportato coattivamente e trattenuto a bordo dell'automobile in uso agli arrestati per poi essere liberato. In base alle indagini dei militari dell'Arma il debito con gli usurai era stato contratto sia per motivi professionali che per altri.

Nei confronti di uno dei 2 accusati è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre l'altro è stato sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.